JLINX lokt bedrijven naar Janssen Pharmaceutica

Beerse - Zes onderzoeksbedrijven namen een jaar na de opstart hun intrek in JLINX, de incubator in de gebouwen van Janssen Pharmaceutica in Beerse.

Johnson & Johnson, het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica, vierde vrijdag het eenjarig bestaan van JLINX, de zogenaamde incubator in een van de gebouwen op het terrein van de farmareus langs de Turnhoutseweg in Beerse. Een incubator is een bedrijfsterm voor een gebouw waarin opstartende bedrijven worden gehuisvest om nieuwe onderzoeken uit te voeren.

Johnson & Johnson stelt de infrastructuur, de expertise en ook kapitaal ter beschikking van de nieuwe bedrijven. “Sinds de opstart van JLINX mogen we zes bedrijven verwelkomen op onze campus. Vier bedrijven hebben al een officieel contract, de andere twee volgen nog”, zegt Frederik Wittock van Janssen Pharmaceutica. “Het is de bedoeling om tegen het einde van dit jaar een tiental firma’s te huisvesten.” Het is de ambitie van Janssen Pharmaceutica om binnen de drie jaar in totaal twintig bedrijven een plaats te geven bij JLINX.

“De bedrijven die we verwelkomen zijn vooral gespecialiseerd in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen”, legt Nico ­Vandervelpen van Bioqube ­Ventures, het bedrijf dat JLINX mee ondersteunt in Beerse. “Zo gaat er veel aandacht naar het onderzoek naar het microbioom, een verzamelnaam voor bacteriën die in het maag-darmkanaal aanwezig zijn.” De Nederlandse firma Caelus Health is een van de bedrijven die bij JLINX de relatie tussen die bacteriën en suikerziekte onderzoekt.

Het project kreeg 2,1 miljoen euro aan Europese en Vlaamse steun. “Dit is een extra boost om deze regio op de internationale kaart te zetten als topper in de gezondheidszorg. Zo komen baanbrekende medische innovaties sneller bij de mensen die ze nodig hebben en dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait”, zegt Stef Heylen, CEO bij Janssen Pharmaceutica. JLINX creëert rechtstreeks ongeveer 150 extra jobs.