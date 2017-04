Stefan Poortmans trekt lijst van BEERSEplus

Beerse - De partij BEERSEplus heeft donderdag met de slogan Wij blijven de start gegeven van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Huidig schepen Stefan Poortmans (43) trekt de lijst.

BEERSEplus vormde na de verkiezingen in 2012 samen met N-VA de meerderheid in Beerse en zou ook graag in de volgende legislatuur mee aan de macht willen blijven. De partij gaf donderdag de start van de campagne voor de verkiezingen in 2018.

Huidig schepen Stefan Poortmans is net als zes jaar geleden de lijsttrekker in de partij. Schepenen Hans Woestenborghs en Dirk Proost staan respectievelijk op de derde en vijfde plaats. Onderaan de lijst zijn Gust Adriaensen, huidig voorzitter van de gemeenteraad, en ex-schepen Gunter Roefs de lijstduwers op de 24ste en 25ste plaats.

De partij pakt ook uit met een nieuwe huisstijl in de vorm van een blauw plusteken en de slogan Wij blijven. "Ons logo is positief, zorgend en herkenbaar", zegt Kim Van Cleuvenbergen, voorzitter van BEERSEplus. "Wij blijven ook positief. Er is nu zo veel verzuring in het politiek landschap en er worden ook veel projecten afgebroken."

De partij wil verder blijven werken aan de realisatie van de ontsluiting van de kanaalzone om het zwaar verkeer uit het centrum te halen. Ook de verdere realisatie van een centraal park met het nieuwe dienstverleningscentrum (NDC) staat op het programma. http://www.wijblijven.be