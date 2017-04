Vosselaar - Meer dan 350 kinderen zakten woensdagnamiddag in Vosselaar af naar het speelplein in de Adriaen Ghysstraat voor de buitenspeeldag. Rodeo rijden op een kameel was een van de populairste attracties van de buitenspeeldag. Ze konden zich ook nog uitleven op springkastelen, reuzenspelen en pannavoetbal spelen. De ouders genoten van een drankje op het zonovergoten maar fris terras.