Lokale helden spelen in woonkamer van schepen

Lille - Bij de start van de Week van de Amateurkunsten (WAK), op vrijdag 28 april, organiseert Poppunt de tweede editie van Lokale Helden, een evenement voor amateurmuzikanten. In Gierle (Lille) slaan jeugdclub ’t Hoekske en de vzw Aecht Zalig de handen in mekaar.

Muziekliefhebbers kunnen tijdens Lokale Helden op vrijdag 28 april vanaf 20u genieten van optredens van lokale bands op vier locaties in Gierle.

“Vier artiesten of bands wisselen elkaar af op vier verschillende locaties”, zegt Tis Daneels van de vzw Aecht Zalig. “Op elke locatie kunnen we rekenen op een schepen, oud-schepen of gemeenteraadslid van ons gemeentebestuur die ‘host’ of gastheer is.”

Michel Leys (CD&V), schepen van Mobiliteit in Lille, stelt die vrijdagavond zelfs zijn woonkamer op Lozijde in Gierle open voor het optreden van D & The MP’s. “Als schepen ben je sowieso al geëngageerd. Ik sta honderd procent achter dit initiatief. Iedereen is welkom in mijn living”, zegt Michel Leys. OCMW-voorzitter Wim Peeters (CD&V) laat vrijdag Yentl & Fleur in Duo optreden in het Trefpunt, de voormalige pastorie, in de Kloosterstraat in Gierle. Verder treden Mr. Bigshot op in De Schuur en Damsel In The Dress in zaal Centrum in Gierle. In jeugdhuis ’t Hoekske vindt vrijdag vanaf 23u een afsluitend optreden van Moodcollector met enkele lokale deejays plaats.

De toegang is gratis. Lokale Helden vindt ook in veel andere gemeenten plaats. Meer info: http://www.lokalehelden.be