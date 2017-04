Gemeente verkoopt loten brandhout

De gemeente Lille verkoopt dinsdagavond loten brandhout per opbod. Foto: RR

Lille - Het gemeentebestuur van Lille verkoopt morgen, dinsdag 18 april, per opbod een aantal loten brandhout.



De gemeente verkoopt dinsdagavond tientallen loten liggend brandhout per opbod in het parochiecentrum Sint-Pieter op het Kerkplein.

De eigenlijke verkoop start om 19u. Inschrijven kan vanaf 18u. Betaling met Bancontact is mogelijk.

De lijst met loten is beschikbaar op de website van de gemeente Lille en aan het onthaal in het gemeentehuis. Het aangeboden brandhout, vooral den, berk, beuk en eik, is te bekijken op de hoek van de Tielenbaan en de Eikenlaan. Meer info: http://www.lille.be