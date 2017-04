Lilse kroegen swingen op paaszondag

De Belgian Quo Band treedt vanavond op tijdens Frontaal Swingt in Lille in het parochiecentrum Sint-Pieter in Lille. Foto: RR

Lille - Liefhebbers van live-muziek zijn vanavond, op paaszondag, welkom in enkele Lilse kroegen en in het parochiecentrum Sint-Pieter.

De muzikale kroegentocht 't Swingt in Lille op paaszondag bestaat niet meer sinds 2015 maar enkele cafés en ook het jeugdhuis Frontaal in Lille houden de traditie toch warm.

De jongeren van het jeugdhuis Frontaal in Lille pakken vanavond uit met enkele optredens tijdens Frontaal Swingt in Lille. De muziekliefhebbers zijn om 19.30u welkom in de grote zaal van het parochiecentrum Sint-Pieter op het Kerkplein in Lille. Vanaf 20u staan daar de groepen Soda Grunt, Vuil Talloor en de Belgian Quo Band, de Status Quo-tributeband op het podium. De toegangsprijs voor Frontaal Swingt in Lille bedraagt zes euro. Leden van het jeugdhuis betalen vier euro.

Het naburige staminee De Crawaett pakt vanaf 20.30u uit met een optreden van de rock-'n-rollband Ron Elly.

Het eetcafé Heimwee in de Rechtestraat swingt er vanaf 21u op los met een optreden van Bit By Barracuda. En ook in café De Wissel op de Poederleeseweg in Lille weerklinkt er zondagavond live-muziek.