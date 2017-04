Peter Paasei strijkt neer in Beerse

Luisteraars van MNM kunnen dinsdagvoormiddag aan het sportcentrum in Beerse op zoek gaan naar een gouden ei in de zoektocht naar Peter Paasei. Foto: RR

Beerse - Radiozender MNM strijkt dinsdagvoormiddag neer in het sportcentrum van Beerse voor de wedstrijd van Peter Paasei.

Vanaf maandag is radiopresentator Peter Van de Veire ondergedoken as Peter Paasei, de dolst gedraaide paashaas van de aardbol. Tussen 11u en 13u en 20u en middernacht woont en zendt hij live uit vanop een geheime locatie in Vlaanderen.

De MNM-luisteraars kunnen aan de hand van gouden tips op zoek gaan naar zijn geheime schuilplaats. De luisteraar die als eerste zijn klokken kan luiden, wint zijn of haar gewicht in paaseieren en een paasverrassing.

De tips om de locatie van Peter Paasei te achterhalen zijn overal in het land te vinden, waaronder ook vandaag, dinsdag 11 april, in Beerse. Het team van MNM is van 11.30u tot 12.30u aanwezig op het sportcentrum langs de Antwerpseweg in Beerse. Tijdens deze Peter Paaseierenraap is er naast een berg chocolade ook een gouden ei te vinden dat telkens twee tips bevat. http://www.peterpaasei.be