Heraanleg E34 start maandag echt

Lille / Vosselaar / Beerse / Turnhout - De eigenlijke heraanleg van de E34 tussen Lille en Turnhout gaat op maandag 10 april echt van start. Het verkeer moet in beide richtingen over versmalde rijstroken rijden.

De heraanleg van de E34 tussen Lille en Turnhout start op maandag 10 april echt. De voorbije weken vonden er al voorbereidende werken plaats. De aannemer neemt vanaf maandag de rijstroken in de richting van Antwerpen onder handen.

Gedurende anderhalve maand moet het verkeer in beide richtingen over twee versmalde rijstroken rijden op het deel van de E34 richting Nederland. De op- en afritten 22 in Gierle-Beerse en 23 in Turnhout-West zijn in de richting van Antwerpen afgesloten. De snelwegparking van Texaco in Gierle, richting Antwerpen gaat ook dicht. Het komend weekend plaatsen de arbeiders de betonnen blokken om de rijrichtingen van elkaar te scheiden.