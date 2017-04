Bakker betrapt opnieuw brooddief: "Ik heb hem klemgereden"

Bakker Guy Voorts betrapte in enkele dagen tijd twee broodieven aan zijn broodautomaat in Wechelderzande. Foto: Bart Van den Langenbergh

Lille - Bakker Guy Voorts heeft bij zijn broodautomaat in Wechelderzande (Lille) opnieuw een brooddief betrapt. Deze keer kon de bakker de dader zelfs klemrijden.

De camera in de broodautomaat van Guy Voorts op de Vlimmersebaan in Wechelderzande bewijst wel degelijk zijn nut. Zondagavond liep een man die zijn armen in de automaat stak om extra broden mee te nemen al tegen de lamp. De camera die onderaan de automaat staat opgesteld, filmde al de handelingen van de dader. Toeval of niet, woensdagavond haalde een andere grijpgrage dief bij dezelfde automaat opnieuw enkele broden uit de automaat zonder daarvoor te betalen.

De bakker kon deze keer de man ter plaatse confronteren. “Ik kreeg woensdag om 21.37u een melding van het camerasysteem via mijn gsm”, legt bakker Guy Voorts uit. “Ik ben dan meteen in mijn auto gesprongen en naar de Vlimmersebaan in Wechelderzande gereden. De dader zat daar al in zijn auto en wilde net vertrekken, maar ik heb hem kunnen klemrijden. De man beweerde dat hij helemaal geen broden bij zich had. Uiteindelijk heb ik hem wel moeten laten doorrijden. Ik ging mijn leven niet riskeren.”

De opgetrommelde politie kon woensdagavond de man thuis in Wechelderzande opsporen.