Twintiger ontwerpt workshops over holebi's voor kinderen

Jeroen Vermeiren van Rainbow Solutions uit Beerse gebruikt grote afbeeldingen van het boek Hoera! Wij worden papa!! in zijn workshops over holebi’s. Foto: Bart Van den Langenbergh

Beerse - Jeroen Vermeiren (26) uit Beerse geeft met Rainbow Solutions advies over seksuele oriëntatie en genderdiversiteit. De Beersenaar ontwikkelde ook een workshop voor kinderen over holebi's. “Ook jonge kinderen zien in hun omgeving diverse gezinsvormen”, zegt Jeroen Vermeiren.

Rainbow Solutions is een nieuwe speler in de holebi- en transgenderbeweging in België, vooral omdat het gaat om een zelfstandige onderneming en geen vzw. Jeroen Vermeiren uit Beerse is de drijvende kracht achter Rainbow Solutions. Hij woont zelf al twee jaar samen met zijn vriend David (26).

Eind maart organiseerde hij in de bibliotheek van Beerse al workshops voor 110 kinderen van de derde kleuterklas tot en met het derde leerjaar. “Ook jonge kinderen zien in hun omgeving allerlei verschillende, diverse gezinsvormen”, zegt Jeroen Vermeiren. “Hierover proberen we bij jonge kinderen de bewustwording op een zeer laagdrempelige manier te verhogen."

Rainbow Solutions slaat de handen in elkaar met de Nederlandse uitgeverij Eigenzinnig voor de ontwikkeling van een workshop voor kinderen tot en met acht jaar. “We maken gebruik van het boek Hoera! Wij worden papa!!! van de uitgeverij. Dat is een positief verhaal voor jonge kinderen over twee verliefde beren die gaan trouwen en graag voor een kindje zouden zorgen”, schetst de zaakvoerder. “Ik laat prenten uit het boek op grote canvasdoeken afdrukken. De kinderen kunnen zo beter de link leggen met allerlei gezinsvormen.” Meer info: http://www.rainbowsolutions.be