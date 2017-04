Vandalen bezoeken sporthal Balsakker

Lille - De sporthal op Balsakker in Lille kreeg zondagnacht vandalen over de vloer. De daders spoten enkele brandblusapparaten leeg in de sporthal.

Onbekenden zijn in de nacht van zondag op maandag binnengedrongen in de sporthal aan Balsakker in Lille. In het lokaal van de zaalwachter doorzochten ze enkele kasten maar er was niets verdwenen.

De inbrekers spoten ook enkele brandblusapparaten met schuimwater leeg in de sporthal. Hierdoor was de sporthal, waar momenteel een uitbreiding bezig is, maandagvoormiddag niet beschikbaar.

Op het nabijgelegen skatepleintje werd ook een brandblusapparaat leeggespoten. De vandalen tekenden met Ytong-blokken uit cellenbeton beledigende teksten en symbolen zoals hakenkruizen op het pleintje. Een brandblusapparaat werd nog teruggevonden op het voetbalveld van KFC Lille.

De politie kwam ter plaatse en er is een sporenonderzoek gestart.