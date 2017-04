Ontwijding mogelijk voor Sint-Corneliuskapel

De Sint-Corneliuskapel in Beerse krijgt mogelijk een andere bestemming in de toekomst. Foto: Bart Van den Langenbergh

Beerse - De Sint-Corneliuskapel in Beerse wordt mogelijk ontwijd en krijgt in de toekomst eventueel een herbestemming. Dat is opgenomen in het kerkenbeleidsplan voor Beerse.

Het gemeentebestuur van Beerse stelde samen met de parochieteams en het dekenaat een kerkenbeleidsplan op. Dat plan stippelt de toekomst van de zowel de Sint-Lambertuskerk in Beerse, de Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand-kerk in Den Hout, de Sint-Quirinuskerk in Vlimmeren en van de Sint-Corneliuskapel in de Sint-Corneliusstraat uit.

“We kiezen voor een evolutie in plaats van een revolutie voor de kerken”, zegt Hans Woestenborghs (BEERSEplus), schepen van Kerkfabrieken in Beerse. “De Sint-Lambertuskerk blijft als hoofdkerk behouden. Op cultureel vlak vinden er al optredens van koren en concerten plaats. Medegebruik door andere geloofsgemeenschappen is op korte termijn, in de periode tot 2021, mogelijk. Op langere termijn, in de periode van 2021 tot 2030 kan worden bekeken of de kerk kan dienen voor een multifunctioneel gebruik.”

Het kerkenbeleidsplan vermeldt ook op langere termijn een nevenbestemming voor de twee andere kerken. “Zo kunnen er in de Sint-Quirinuskerk permanente activiteiten plaatsvinden. Met een wand of een gordijn kunnen we de kerk verkleinen. Ook in de ruime kerk van Den Hout is er plaats voor bijvoorbeeld een deel van de bibliotheek van de school”, legt Hans Woestenborghs uit. De Sint-Corneliuskapel wordt in de toekomst mogelijk ontwijd. “Een herbestemming voor de kapel is mogelijk. Het waardevolle gebouw wordt maar weinig gebruikt”, schetst de schepen. “Voorlopig kunnen er zeker nog vieringen plaatsvinden, net als repetities voor koren of theatervoorstellingen.”