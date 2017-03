Ambulancier Bert neemt afscheid na 42 jaar

Beerse - De Ambulancedienst Beerse zette vrijdag haar trouwe vrijwilliger Bert Evers (64) uit Beerse in de bloemetjes. Na een loopbaan van niet minder dan 42 jaar gaat de trouwe ambulancier met pensioen.

Met een dringende (nep)oproep lokte de Ambulancedienst Beerse Bert Evers vrijdagavond naar het gemeentehuis in de ­Bisschopslaan. Een man met pijn aan de borst had dringende hulpverlening nodig. Van een noodzakelijke interventie was geen sprake. In de raadzaal van het gemeentehuis stonden zijn collega’s, familieleden en leden van het gemeentebestuur de lichtjes verbouwereerde man op te wachten.

“Bert Evers is al 42 jaar vrijwilliger-ambulancier maar hij gaat nu met pensioen”, zegt John ­Vanmarsenille van de Ambulance­dienst. “Hij deed zijn taak 36 jaar lang zonder enige vorm van vergoeding. Sinds zeven jaar krijgt hij, een weliswaar zeer lage, vergoeding.”

Ambulancedienst Beerse vzw verzorgt al sinds 1973 het dringende ziekenvervoer in Beerse en de omliggende gemeenten in opdracht van de 100-112 noodcentrale van Antwerpen. Sinds Bert 42 jaar geleden gestart is bij de dienst neemt hij voornamelijk de wacht voor dringende gevallen op zich.

"Ik ben altijd met veel plezier ambulancier geweest. Ik heb door de jaren heen al heel wat aangename en minder aangename interventies moeten doen", reageert Bert Evers.