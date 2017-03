Al 1.500 kippen besteld tegen gft-afval

De Kieper het in de kip-actie van Lille is al een groot succes. Foto: RR

Lille - De Kieper het in de kip-actie om het gft-afval te verminderen in Lille is nu al een groot succes. De inwoners hebben al 1.500 kippen besteld.

Om de inwoners van Lille te helpen hun gft-(groente-,fruit- en tuinafval) berg te verminderen, schenkt de gemeente twee kippen per gezin met een tuin.

"De actie loopt nog geen week en al meer dan 750 gezinnen hebben kippen aangevraagd. Dat betekent dat er binnenkort 1.500 extra kippen rondscharrelen in onze gemeente", zegt Marc Herrygers (CD&V), schepen van Milieu in Lille. "En het betekent vooral dat we het gft-afval in Lille sterk verminderen. Begin dat jaar gingen we van start met een systeem van kleefbandjes voor de ophaling van het gft-afval. Onze inwoners betalen nu enkel nog per ophaling. Wie minder gft-afval produceert, wordt dus beloond. Inwoners kunnen ook al jaren zeer goedkoop compostbakken kopen via de gemeente. Wie composteert en kippen houdt zal amper nog gft-afval hebben.”

De kippen die weggegeven worden met de actie zijn legkippen van ongeveer 16 weken oud. Na een zestal weken zijn ze legklaar.

Inwoners kunnen nog tot zaterdag 15 april kippen bestellen. Meer info: http://www.lille.be/kieperhetindekip