Lille - Het Gielsbos in Gierle (Lille), het centrum voor personen met een handicap zwaaide zondag tijdens de Dag van de Zorg de deuren open. Ruim 1.500 bezoekers maakten een rondleiding over het terrein. De zorgrobot Zora was een van de trekpleisters bij het publiek. De aanwezigen konden in het belevingszwembad De Waterlelie ook even zelf relaxen op een luchtmatras. Het nieuwe woonerf Bosheuvel stond mee in de kijker.