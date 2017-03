Heggestoempers organiseren lente-toertocht

De Heggestoempers organiseren zondag een veldtoertocht in Poederlee. Foto: RR

Lille - Wielertoeristenclub De Heggestoempers uit Poederlee (Lille) organiseert op zondag 19 maart een lente-veldtoertocht.

De lente-veldtoertocht van De Heggestoempers is een toertocht die voor het grootste deel loopt over landelijke en boswegen in de ruime omgeving van Lille. Kinderen kunnen deelnemen aan een toer van 20 kilometer. Er zijn ook nog tochten van 37, 42, 48 en 56 kilometer uitgestippeld.

De organisatoren zorgen voor fietsbewaking, materialen om de fietsen schoon te spuiten, pechverhelping en bevoorrading met toilet onderweg. De deelnemers kunnen vertrekken tussen 8u en 10.30u aan de voetbalterreinen van VC Poederlee op de Heggelaan. Er zijn ook douches en kleedkamers ter beschikking. De deelnameprijs bedraagt drie tot vijf euro. Info: 0494.08.74.83