Volle aula neemt afscheid van Marc Van Houtven

Herentals - Tientallen familieleden en vrienden namen zaterdagochtend in Herentals afscheid van Marc Van Houtven (58) uit Herentals. Hij overleed op vrijdag 3 maart in zijn terreinwagen op de Geelseweg in Herentals.

De aula van Begrafenissen Van den Broeck in Herentals was zaterdagochtend goed volgelopen voor de afscheidsplechtigheid van Marc Van Houtven uit Herentals. Op vrijdagavond 3 maart kwam de 58-jarige man in zijn terreinwagen om het leven nadat hij in een flauwe bocht op de Geelseweg in Herentals van de weg reed. Door de klap werd heel wat werkmateriaal in de auto naar voor geslingerd.

Tijdens de plechtigheid werden tientallen foto's uit het leven van de betreurde garagist getoond. Er weerklonk ook muziek van onder meer Stef Bos, Katastroof en One Direction. De man sleutelde graag aan motoren en maakte als lid van de waterskiclub VVW Grobbendonk mee de boten klaar.

"Je bent weggerukt uit mijn leven. Lieve schat, je zal altijd in mijn hart zitten en je naam staat erin gegrift", sprak zijn levensgezel Nancy Wauters.