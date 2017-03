Fietsers krijgen voorrang op Bergakker

Vosselaar - De gemeente Vosselaar wil zich profileren als fietsgemeente. De straat Bergakker wordt daarom omgetoverd tot een fietsstraat waar fietsers de baas zijn

Bergakker is de centrumstraat die langs twee kanten uitgeeft op Bolk en vlak bij de ingang van de vrije basisschool Heilig Graf en de terreinen van voetbalclub KVV Vosselaar ligt. Het gemeentebestuur wil die straat omvormen tot eerste fietsstraat van Vosselaar.

“In een fietsstraat hebben fietsers voorrang op auto’s die daar maximaal dertig kilometer per uur mogen rijden”, zegt Josée Heykants-Jansens (CD&V), burgemeester van Vosselaar. “De auto wordt wel gedoogd. De fietsers mogen in beide richtingen fietsen, auto’s rijden in een richting.” De gemeente wil in augustus Bergakker aanpakken zodat de straat tegen het nieuwe schooljaar een volledig ander uitzicht krijgt. “De rijweg krijgt een nieuwe laag rood asfalt. In het midden komt een strook beton met bovenaan een print van kleine kasseien. De fietsers weten zo aan welke kant ze moeten rijden”, legt de burgemeester uit.

De gemeente plant ook nog, deels samen met Lille, wegwerkzaamheden in Boskant, Grootheidestraat, Grotenhoutlaan, Heidestraat, Kruisstraat, Zwartgoorweg en Beerseheide. De totale kosten bedragen 586.798 euro, waarvan 510.844 euro voor de gemeente Vosselaar.