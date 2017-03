Wechelderzande nodigt wandelaars uit

Lille - Wandelaars kunnen op zondag 12 maart in Wechelderzande (Lille) hun hartje ophalen bij twee wandelinitiatieven in het dorp. Zowel de Vrienden van Malawi als Toerisme Lille pakken uit met een wandeling.

De Vrienden van Malawi organiseren zondag voor de zevende keer een wandeldag ten voordele van het schooltje van Mieke Van Noppen in het Afrikaanse land Malawi.Er is keuze uit drie verschillende bewegwijzerde routes in lusvorm van 6, 9 en 11 km. Inschrijven kan tussen 9u en 15u in het parochiecentrum De Zandfluiter, Tulpenlaan 1 in Wechelderzande.

Toerisme Lille pakt zondag van 14u tot 16u met de wandeling van acht kilometer langs de Ezels van de Wechelse schildersschool. De deelnemers wandelen langs infopanelen over bekende schilders die in de negentiende eeuw hun ezels zetten om met penseel en verf het landschap en het boerenleven op doek te zetten. Deelname kost twee euro. Vertrek aan de oude jongensschool op de Vlimmersebaan.