Brandweer rukt uit voor 'brandende' lijnbus

Beerse - De brandweer van Beerse rukte woensdag om 17.40u uit naar het kruispunt van de Turnhoutseweg en de Gierleseweg voor een melding van een brandende lijnbus.

Een chauffeur van De Lijn die met een bus met een aantal passagiers onderweg was van Antwerpen naar Turnhout merkte woensdag om 17.40u rookontwikkeling aan het motorcompartiment op. De man parkeerde de bus kort nadien aan de bushalte van het zogenaamde kruispunt Bax in Beerse en verwittigde de hulpdiensten.

De brandweer van Beerse, waarvan de kazerne op een steenworp van het kruispunt ligt, was snel ter plaatse. "Het bleek te gaan om koelvloeistof die was vrijgekomen in de motor. Dat veroorzaakte een wolk van stoom. Van vlammen was er geen sprake", klinkt het bij de brandweer.

De inzittenden van de bus werden tijdig geëvacueerd en konden vrijwel meteen op een andere bus overstappen richting Turnhout. De bus zelf bleef defect achter.