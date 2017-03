Bouwteams maken ontwerp nieuw NDC

Drie bouwteams maken een ontwerp voor een nieuw dienstverleningscentrum in Beerse. Foto: RR

Beerse - Drie firma's zijn bezig om een ontwerp te maken voor een nieuw dienstverleningscentrum in Beerse. Een jury kiest tegen de zomervakantie een definitief ontwerp.

Drie bouwteams werken aan een ontwerp voor de bouw van een nieuw dienstverleningscentrum (NDC) in Beerse. Het gaat om de firma's Democo, Groep Van Roey-Van Roey Vastgoed en Willemen-Kumpen & THV AIM-a-tract. De bedrijven bezochten al de locatie van het NDC in het park aan het Tempelhof. Het gemeentebestuur verwacht van hen een ontwerpdossier tegen 31 maart. Een jury van experten, aangevuld met enkele leden van het gemeentebestuur, beslist welke twee voorstellen worden weerhouden. Tegen de zomervakantie moet de jury een definitieve keuze maken. De gekozen ontwerper kan dan een bouwvergunning aanvragen, waarna de werkzaamheden in het voorjaar van 2018 zouden kunnen starten.

De meerderheidspartijen N-VA en BEERSEplus hebben ervoor gekozen om een nieuw administratief centrum te bouwen in plaats van het huidige gemeentehuis in de Bisschopslaan te verbouwen. De oppositiepartijen CDE-Vlim.be en Groen zijn fel gekant tegen een nieuwbouw. Begin 2016 vond nog een volksraadpleging plaats over de plannen.