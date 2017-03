Van Zon opent immense horecagroothandel

Beerse - Horecagroothandel Van Zon opent de deuren van de immense nieuwbouw in Beerse. Van Zon investeert hiervoor 10 miljoen euro en trekt veertig nieuwe werknemers aan.

Professionals in de horeca, zoals restaurantuitbaters, maar ook jeugdbewegingen en andere verenigingen kunnen vanaf maandag 6 maart elke dag van de week én het weekend binnenwandelen bij de horecagroothandel Van Zon op de hoek van de Lilsedijk en Biezenstraat in Beerse. Op een terrein van 3 hectare op het industrierrein Beerse-Zuid opent daar een zogenaamde cash & ­carry met een uitgebreid gamma aan benodigdheden voor de horeca. Dat gaat van paaseitjes over bestek tot oesters. Eind april 2016 gingen de werkzaamheden van start. Nog geen jaar later is de transparante nieuwbouw volledig klaar en zijn de rekken volgeladen met 30.000 producten.

“We baten ook nog een cash & carry uit in Beringen en Kampenhout en onze hoofdzetel is in ­Hamont gelegen. We zochten een uitvalsbasis voor de provincie Antwerpen en kwamen zo in het centraal gelegen Beerse terecht”, legt zaakvoerster Marion Van Zon (38) uit. “We investeerden in totaal 10 miljoen euro in de nieuwbouw, waarvan twee miljoen euro voor de grond en acht miljoen voor het gebouw zelf.”

De voorbije maanden heeft Van Zon veertig nieuwe werknemers aangetrokken voor de groothandel in Beerse.