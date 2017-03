Digidak gaat van start in Vosselaar

Digidak start deze maand met computerlessen in de bib in Vosselaar. Foto: RR

Vosselaar - In de gemeente Vosselaar gaat deze maand een afdeling van Digidak van start. Digidak laat mensen op een heel eenvoudige manier kennismaken met de mogelijkheden van een computer.

Leren werken met een computer, tablet, smartphone of internet? Het kan vanaf 6 maart ook in Vosselaar.

Elke maandag van 13.30u tot 16.30u organiseert Digidak in de bibliotheek aan de Cingel in Vosselaar lessen over verscheidene thema’s: Hoe kan ik aan de slag gaan met een computer of laptop? Welke tablet kan ik best kopen? Wat kan ik allemaal doen met mijn elektronische identiteitskaart?

De medewerkers van Digidak geven les in kleine groepjes, vooral gericht naar de beginnende gebruikers. De lessen zijn gratis maar u moet wel op voorhand inschrijven om te kunnen deelnemen.

Op donderdag van 18u tot 20u organiseert Digidak steeds een vrije inloop. Dan kan iedereen onder begeleiding komen oefenen.

Op maandag 6 maart start Digidak met gerichter zoeken op internet. De drie maandagen erna staan lessen over computergebruik centraal. Geïnteresseerden kunnen zich op donderdag 2 maart van van 16u tot 20u komen inschrijven in de bibliotheek van Vosselaar. Meer info: http://www.digidak.be