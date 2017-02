Brug 6 afgesloten voor herstellingen

Brug 6 in Beerse is dinsdag afgesloten voor het verkeer door herstellingen. Foto: RR

Beerse - Het verkeer kan vandaag, dinsdag, niet over brug 6 aan het kanaal Dessel-Schoten in Beerse rijden door het uitvoeren van herstellingen.

NV De Scheepvaart sluit brug 6 aan de Schransdriesstraat en Rijkevorselseweg in Den Hout in Beerse vandaag tussen 8u en 16.30u volledig af voor het verkeer. De trekstangen van de brug die schade opliepen bij een ongeval moeten worden vervangen. Enkel voetgangers en fietsers kunnen sporadisch, in functie van de werkzaamheden, over de brug gaan. Het verkeer moet een wegomlegging volgen.