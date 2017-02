Fientje viert honderdste verjaardag in Lindelo

Delphine "Fientje" Vissers werd vorig jaar nog gehuldigd omdat ze de oudste inwoner van de gemeente Lille is. Maandag nam de kranige vrouw vlotjes een andere mijlpaal door exact honderd jaar te worden.

Fientje Vissers, afkomstig uit Wechelderzande, verblijft een zestal jaren in het woonzorgcentrum Lindelo in Lille. In Lindelo vond maandagnamiddag een dankviering plaats voor de eeuwelinge. Haar kleinzoon Bart Rombouts, priester in de pastorale eenheid Sint-Franciscus in Hoogstraten en Rijkevorsel, leidde de eucharistieviering.

Daarna volgde in de afdeling Vijfhoek van Lindelo een feestelijke receptie met de familie. Burgemeester Paul Diels (CD&V) van Lille bracht namens de gemeente en ook namens het koningshuis felicitaties over en overhandigde een foto van het koningspaar als geschenk.

Fientje Vissers is al sinds 1964 weduwe. Ze kreeg vijf kinderen, negen kleinkinderen en elf achterkleinkinderen. De eeuwelinge is wel rolstoelgebonden maar ze kan het nog altijd goed uitleggen. "Ik ben zo oud geworden door hard te werken en geen alcohol te drinken", grijnst ze.