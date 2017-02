Sjock strikt Bad Religion

Lille - Het punk-garage-rock-'n-roll-festival Sjock in Gierle (Lille) heeft met de punkrocklegende Bad Religion opnieuw een grote naam aan de affiche kunnen toevoegen.

De 42ste editie van het Sjockfestival in Gierle van vrijdag 7 juli tot en met zondag 9 juli belooft opnieuw een topper van formaat te worden. De organisatoren lossen acht nieuwe namen met Bad Religion als grootste klepper.

"Met Bad Religion als headliner op zaterdag kan Sjock dit jaar uitpakken met een echte punkrock-legende", zegt Hans Kersemans van Sjock. "De in 1979 opgerichte band is ondertussen toegetreden tot de punk-adel en gaat bij menig Sjock bezoeker het jeugdsentiment weer boven halen."

Verder kan Sjock zaterdag ook het stevige gitaargeweld van The Hookers uit de Verenigde staten en de energieke Parijse moeras rock-’n-rollers, The Howlin’ Jaws, aankondigen.

Op vrijdag heeft Sjock, met de Australische psychobilly punk rock van The Living End een mooie eerste naam aan de affiche toegevoegd. Op zondag kan Sjock verder nog uitpakken met de Sha-La-Lee’s (met leden van The Sore Losers, El Guapo Stuntteam & Evil Superstars), Shorty Jetson and his Racketeers, Roy Dee and the Spitfires en het Italiaanse The Manges.

Eerder kon Sjock al New Bomb Turks, Nashville Pussy, Zeke en The Hellacopters als grote headliner vastleggen. In totaal staan er tijdens het hele weekend veertig bands op het podium. De voorverkoop start op 1 maart. Info: http://www.sjock.com