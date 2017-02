Sint-Victor maakt maskers tegen pesten

Turnhout - De scholieren van het secundair onderwijs van het Sint-Victorinstituut in Turnhout nemen deel aan de Week tegen Pesten. De leerlingen van het eerste jaar maakten maskers tegen pesten.

Met als motto Sint-Victor kiest kleur tegen pesten roept de secundaire school in Turnhout tijdens de Week tegen Pesten de leerlingen op om hun mond open te trekken als ze pesterijen zien gebeuren.

"De leerlingen van het eerste jaar werkten tijdens een themadag met maskers. Ze versierden een wit masker met als boodschap: we zetten allemaal wel eens een masker op, maar hier op school kan je het afzetten. Op onze school mag je jezelf zijn", legt leerkracht Catrine Woestenborghs en lid van de werkgroep Pesticide uit. "De leerlingen van het eerste jaar gaan vrijdag met hun masker, op het gezicht of in de hand, op de speelplaats rond. Op dat moment zal er ook een vrolijk liedje klinken. Het is de bedoeling dat ze in polonaise rondgaan en alle andere jaren oproepen met hen mee te doen. Dit heeft niks met carnaval te maken, maar we kiezen toch om op een vrolijke sfeer de vakantie in te gaan."