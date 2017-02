Marc Bontemps geeft info over ethisch bankieren

Marc Bontemps van NewB, een coöperatieve bank, komt woensdag naar Vosselaar om te komen praten over ethisch bankieren. Foto: RR

Vosselaar - Marc Bontemps geeft op woensdag 22 februari in zaal Reynaert in Vosselaar een uiteenzetting over ethisch bankieren.

De ontwikkelingsraad heeft in samenwerking met de Oxfam Fairtrade-groepen van de stadsregio Turnhout Marc Bontemps uitgenodigd voor een voorstelling over ethisch bankieren. Marc Bontemps is woordvoerder voor NewB, een Belgische coöperatieve bank.



Hij legt uit wat we als consument kunnen doen om de bankwereld te veranderen met een link tussen de bankwereld en eerlijke handel. Hij maakt ons duidelijk hoe we toch invloedrijk kunnen handelen en hoe we er zelf iets aan kunnen doen.

Geïnteresseerden zijn woensdag welkom om 20u in het cultureel centrum Reynaert naast het gemeentehuis in Vosselaar. De toegang is gratis.