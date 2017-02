Surinamers riskeren celstraffen voor drugshandel

Mol / Balen - Elf beklaagden, vooral van Surinaamse afkomst, uit Mol en Balen riskeren celstraffen van 14 maanden tot 18 maanden voor hun betrokkenheid bij de handel in drugs.

De lokale politie Balen-Dessel-Mol rolde vorig jaar een netwerk van smokkelaars en drugsdealers op. Nadat begin oktober 2016 twee mannen op een luchthaven in Frans Guyana werden opgepakt met bolletjes van in totaal een kilo cocaïne in hun lijf, voerde de politie tien huiszoekingen uit, vooral in Mol en Balen, maar ook in Ternat, Borsbeek en Ieper.

Niet de bolletjesslikkers zelf, maar elf andere beklaagden, vooral Surinamers uit Mol en Balen, moesten zich maandag voor de rechtbank in Turnhout verantwoorden. Zes mannen verschenen aangehouden voor de rechter en vier anderen lieten verstek gaan. Het Openbaar Ministerie vorderde achttien maanden cel voor het kopstuk Steven A., die zijn kat stuurde, en veertien maanden cel voor alle tien andere beklaagden. “De meeste beklaagden ontkennen of minimaliseren hun rol in de handel in drugs, maar op basis van het onderzoek blijkt het tegendeel", schetste openbare aanklager Veerle Van Gorp.

De zes aangehouden Surinamers zitten intussen ruim vier maanden in voorhechtenis. Hun advocaten vroegen om de effectieve straf te beperken tot deze periode. Vonnis op 6 maart.