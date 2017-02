Bekende bakker Van Heuckelom overleden

Kasterlee - Aloïs Van Heuckelom, de oprichter van de bekende bakkerijketen Van Heuckelom uit Kasterlee, is op 96-jarige leeftijd overleden.

'Den bakker' van Kasterlee is niet meer. Aloïs Van Heuckelom is donderdagavond in het ziekenhuis van Turnhout zachtjes ingeslapen. De man stampte zeventig jaar geleden de bekende bakkerij Van Heuckelom op de Retiesebaan in Kasterlee uit de grond. Dertig jaar geleden gaf hij het bedrijf door aan zijn zonen Jeff, Paul en Jan. Zij hebben samen met nog enkele kleinkinderen het familiebedrijf verder uitgebouwd met nog acht filialen in Balen, Geel, Herentals, Wechelderzande (Lille), Olen, Turnhout en Vosselaar.

"Op 4 februari hebben we nog met de hele familie zijn 96ste verjaardag bij hem thuis gevierd", vertelt zoon Jan Van Heuckelom (60). "Maar op een zondagochtend twee weken geleden lag hij plots naast zijn bed en is hij in het ziekenhuis opgenomen. Zijn toestand is stilaan achteruit gegaan." Mariette Leysen, de vrouw van Aloïs en medeoprichtster van de bakkerij, overleed in november 2005 op 77-jarige leeftijd. "We vieren dit jaar het zeventigjarig bestaan van de bakkerij. Helaas kan mijn vader daar niet meer bij zijn", legt Jan Van Heuckelom uit. "Tot zijn negentig jaar is hij nog elke dag een kijkje komen nemen in de bakkerij in Kasterlee. Hij heeft tot vorig jaar zelf nog truffels gemaakt. De bakkerij was zijn leven."

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op donderdag 23 februari om 11u in de Sint-Willibrorduskerk van Kasterlee.