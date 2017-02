Warmtepompen onder de loep genomen

Op het gemeentehuis in Vosselaar vindt op maandag 20 februari een informatieavond over warmtepompen plaats. Foto: RR

Vosselaar - In het gemeentehuis in Vosselaar vindt op maandag 20 februari om 20u een informatieavond over warmtepompen plaats. De toegang is gratis.

Meer en meer mensen overwegen een investering in een installatie die omgevingswarmte omzet in woningverwarming en warm water. Tijdens de infoavond van maandag in Vosselaar komen zowel de technische als financiële aspecten van het plaatsen van een warmtepomp aan bod.

Deze infoavond maakt deel uit van de Energie infotoer die in totaal 29 sessies omvat. De intercommunale IOK, Kamp C, Eandis, Infrax en de Gezinsbond staan in voor de organisatie.