N-VA Turnhout gaat voor nieuwe stadslijn

Turnhout - De fractie N-VA in Turnhout heeft een voorstel voor een nieuwe stadslijn voor bussen uitgewerkt. Ook langs de wijk Zevendonk zou opnieuw een bus passeren. N-VA wil de verantwoordelijken van De Lijn over de streep trekken.

In het voorstel van de partij wil N-VA Turnhout de bestaande stadslijnen 1 en 2 vervangen en kleine, wendbare en milieuvriendelijke bussen inzetten.

"We willen de huidige stadslijn 1 afschaffen en vervangen door een uitbreiding van de lijn 431, Turnhout-Rijkevorsel. Deze route zou dan vanaf Vosselaar het traject volgen van de huidige stadslijn 1 aldaar, waardoor ook Beerse een goede verbinding met Turnhout blijft behouden", schetst Paul Van Miert (N-VA). "Wij delen de stad op in een noordelijk en zuidelijk deel. Naar het noorden voorzien we de route in twee richtingen, route A en route B. Naar het zuiden voorzien we een traject heen en terug over dezelfde route."

De nieuwe stadslijn richting zuiden zou ook opnieuw Zevendonk bedienen. Sinds de nieuwe dienstregeling van De Lijn rijdt de stadslijn 1 niet meer langs Zevendonk. N-VA wil ook de lijn 490 van Turnhout naar Geel langs Zevendonk een ommetje laten maken.

Marc Boogers (Groen), schepen van Mobiliteit in Turnhout, fronst de wenkbrauwen bij het voorstel. "Alle voorstellen zijn goed, maar het verbaast me wel dat net een N-VA-minister (Ben Weyts, red.) de lijn naar Zevendonk eerder heeft afgeschaft", zegt Marc Boogers.