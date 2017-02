Gevaarlijk kruispunt krijgt verkeerslichten

Turnhout - Het gevaarlijke kruispunt van de Steenweg op Diest en Tielendijk in Turnhout wordt bij de heraanleg van de E34 tussen Lille en Turnhout uitgerust met langverwachte verkeerslichten. In de buurt van de Kapelhoeve verschijnt ook een tijdelijke afrit van de E34.

De heraanleg van het wegdek over een afstand van negen kilometer tussen Lille en Turnhout betekent ook een doorbraak voor de veiligheid op het kruispunt van de Steenweg op Diest en Tielendijk in Zevendonk (Turnhout). Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) installeert een van de komende maanden verkeerslichten op die kruising vlak bij het op- en afrittencomplex 24 in Turnhout-Centrum. Tijdens de heraanleg van de E34, die duurt van half april tot half juli, legt AWV op de E34 in de richting van Nederland ook een tijdelijke afrit in de buurt van de feestzaal De Kapelhoeve aan.

“Tijdens de werkzaamheden krijgt het op- en afrittencomplex 24 extra verkeer te verwerken omdat de complexen Turnhout-West (23) en Beerse (22) gedeeltelijk afgesloten zijn”, zegt Jef Schoenmaekers van AWV. “De tijdelijke afrit wordt gebruikt tijdens de tweede fase, van eind mei tot midden juli, wanneer er gewerkt wordt in de richting van Nederland. Verkeer dat richting Turnhout moet of wil keren om de E34 richting Antwerpen te nemen, komt dan via de nieuwe afrit op de Steenweg op Diest en de N19 uit. De bestaande afrit van het complex Turnhout-Centrum richting Nederland kan dan enkel nog gebruikt worden voor verkeer richting Kasterlee omdat de linkse afslagstrook naar de N19 afgesloten is.”

AWV garandeert de installatie van de verkeerslichten nog voor de tweede fase aanbreekt. Het stadsbestuur van Turnhout is al jaren vragende partij om het drukke kruispunt te beveiligen en reageert verheugd. “Langs vier kanten op het kruispunt verschijnen verkeerslichten. Fietsers en voetgangers krijgen aparte oversteken”, zegt Marc Boogers (Groen), schepen van Mobiliteit in Turnhout. “Vooral voor mensen die van Zevendonk komen, is dat een zegen."