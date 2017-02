De Stoempers lanceren debuutalbum in De Kroon

Lille / Kasterlee - De ambiancegroep De Stoempers lanceerde maandagavond in het schlagercafé De Kroon in Poederlee (Lille) onder ruime belangstelling haar debuutalbum.

De Stoempers, een ambiancegroep die twee jaar geleden eerder toevallig ontstond, speelden maandagavond het schlagercafé De Kroon in Poederlee plat. De Stoempers bestaat uit Ive Rénaarts (uitbater van De Kroon), Kurt Crabbé en Johan Veugelers en Annelies Winten (ex-Sunsets).

De feestgroep schuimde al heel wat Vlaamse feesttenten af met een mix van felgesmaakte covers en eigen nummers, gecombineerd met accordeondeuntjes. De groep lanceerde in Poederlee de eerste cd Te gek. De single Je bent te gek is een bewerking van het bekende nummer Black is black van Los Bravos, later gecoverd door Belle Epoque.

De voorstelling van de nieuwe cd die uitkomt op vrijdag 17 februari, vlak voor de start van carnaval, werd bijgewoond door heel wat andere Vlaamse zangers zoals Chris Van Tongelen en Davy Gilles van de Romeo's, Margriet Hermans en Luc Caals.

De videoclip van de single Je bent te gek werd ingeblikt in de retro-frituur De Fruthoek in Tielen (Kasterlee).