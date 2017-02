Beerse - Tientallen jongeren braken zaterdag hun hoofd over een schaakspel. In de gemeentelijke basisschool Albertstraat (BAB) vond voor de achtste keer een groot schaaktornooi plaats. 105 deelnemers uit verscheidene scholen uit de regio waren present. "Uit onze school namen 31 van de 56 schakers deel", zegt Chantal Henderieckx, leerkracht uit het vierde leerjaar in de Albertstraat.