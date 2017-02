Poederlee is in de ban van de mol

Lille - Het parochiecentrum Mollenhof, het Talpatheater en nu ook inwoonster Jolien Paepen die te zien is in het tv-programma De Mol: Poederlee (Lille) is echt onlosmakelijk verbonden met mollen.

Levert de gemeente Lille naast twee wereldkampioenen veldrijden nu ook de mol in het gelijknamige tv-programma? De kans bestaat omdat Jolien Paepen (35) uit Poederlee een van de deelnemers aan het avontuurlijke programma is. Met de bijnaam Poejelse Mol voor de inwoners van de Lilse deelgemeente is de link vlug gelegd, maar misschien ligt dat net iets te veel voor de hand. In Poederlee zijn ze blij dat een jonge dorpsgenote zich op deze manier in de kijker werkt.

Uitbaters Luc Laenen (51) en Els Martens (52) van het Mollenhof zijn volledig mee met de hype van De Mol. “Sinds de eerste aflevering praten de klanten over Jolien. Velen denken dat ze echt de mol is”, vertelt Els ­Martens. “Ze zeggen dat Jolien geselecteerd is voor het programma net omdat ze in Poederlee woont. De tv-uitzendingen zijn natuurlijk nog maar net gestart en het is nog wat te vroeg om zeker te zijn. Maar als ze doorgaat naar de finale plaatsen we een groot scherm.”

De Poejelse Mol is al jaren het lijflied van de inwoners van Poederlee. De kleinkunstgroep De Plonzanten nam in 1975 een legendarische versie van het lied op. "Uiteindelijk zijn er 2.200 exemplaren van gemaakt. Die singles zijn allemaal weg en stonden op alle jukeboxen van Weelde tot in Dessel. Het was echt een lokale hit", zegt ex-Plonzanten-zanger John Diels (62).