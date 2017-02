Vosselaar installeert fotocabine in gemeentehuis

In het gemeentehuis in Vosselaar staat een fotocabine voor het maken van pasfoto's. Foto: RR

Vosselaar - In de inkomhal van het gemeentehuis in Vosselaar staat een fotocabine voor het maken van pasfoto's ter beschikking.

Inwoners van Vosselaar die in het gemeentehuis moeten zijn voor een identiteitskaart, reispas of rijbewijs kunnen ter plaatse pasfoto’s laten nemen. Dat kan voortaan in de fotocabine in de inkomhal van het gemeentehuis. Voor 6 euro krijg je een set van 6 pasfoto’s.

Je kan enkel betalen met cash geld (briefjes en munten) en je moet gepast betalen omdat de machine geen wisselgeld geeft.

De machine toont de gebruikers stap voor stap wat ze moeten doen. Voor baby’s en kinderen tot drie jaar raadt de gemeente het gebruik af omdat het voor hen vaak moeilijker is om recht in de lens te kijken en niet te lachen.