Bibliotheek lanceert EHBD-rugzak

In de bibliotheek in Beerse staat een Eerste Hulp Bij Dementie-rugzak ter beschikking. Foto: RR

Beerse - De bibliotheek van Beerse stelt een Eerste Hulp Bij Dementie (EHBD)-rugzak ter beschikking. Dat is een hulpmiddel om het thema dementie thuis op een rustige manier te verkennen.

Om familie en geïnteresseerden thuis in alle rust wat wegwijs te maken in de diverse aspecten van dementie, heeft de bib in de Heilaarstraat in Beerse een EHBD-rugzak samengesteld.

Deze rugzak bevat boeken, dvd’s en brochures voor elke leeftijd. Het is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met dementie: mensen met dementie, partners, kinderen, kleinkinderen, mantelzorgers en andere betrokkenen. Elk lid van de bib kan de EHBD-rugzak gratis ontlenen.