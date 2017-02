Kempense cafés krijgen medaille van La Trappe

Rob van In Den Drietip in Tielen, Luc van Oud Hoogstraeten in Hoogstraten, Nadine van De Crawaett in Lille, Bernard Dewolf van La Trappe en Ivan van Goede Vrijdag uit Herselt tonen de medailles.

Herselt / Lille / Hoogstraten / Kasterlee - Vier cafébazen uit de Kempen ontvingen in de trappistenbrouwerij La Trappe in het Nederlandse Berkel-Enschot een medaille omdat ze gouverneur zijn voor La Trappe trappistenbieren.

De uitbaters van staminee De Crawaett in Lille, In Den Drietip in Tielen (Kasterlee), Oud Hoogstraeten in Hoogstraten en Goede Vrijdag in Herselt mochten langskomen bij La Trappe in Nederland om hun medaille als gouverneurs voor het trappistenbier in ontvangst te nemen.

La Trappe Trappisten heeft deze cafés verkozen omwille van hun uitgebreide trappistenkaart en in het bijzonder natuurlijk La Trappe. Deze cafés garanderen ook het perfect serveren van deze bieren met de nodige aandacht en liefde voor het bier,

en zijn binnnenkort zeer herkenbaar aan hun medaille van La Trappe. http://www.latrappetrappist.com/nl-be/gouverneurs/