Xpencer komt niet meer naar huis

Beerse - Xpencer, de trouwe hond van de blinde Kim Bols (38) uit Beerse, komt niet meer naar huis na de plotse verlamming aan zijn achterpoten.

De zesjarige blindengeleidehond Xpencer raakte in oktober van vorig jaar van de ene dag op de andere verlamd aan zijn achterpoten tijdens een spelletje apporteren. Xpencer had een acute traumatische discushernia opgelopen. De blinde Kim heeft nog wel haar andere hond, de 13-jarige Olly, maar zij is te oud en mag met haar niet meer naar de winkel of het ziekenhuis gaan.

Xpencer startte begin november met een revalidatie in het gespecialiseerd centrum Het Waterhof in het Limburgse Velm (Sint-Truiden). “De afgelopen 15,5 weken is Xpencer van een volledige verlamming aan de achterkant geweldig gerevalideerd dankzij de goede zorgen van de medewerkers van Het Waterhof”, vertelt Kim Bols. “De eindfase van de revalidatie is ingezet, maar hij verbetert qua motoriek en coördinatie niet meer. Een normaal loopje krijgt hij nooit meer en echt afstanden lopen of gewoon gaan wandelen, zit er niet meer in.”

Na een constructief gesprek met Het Waterhof en de geleidehondenschool moest Kim Bols een harde noot kraken. “Tot mijn groot verdriet zijn Xpencers beperkingen door zijn neurologische schade zo aanwezig dat dit voor mij extra beperkingen en consequenties zou meebrengen als hij terug bij mij zou komen", vertelt Kim Bols. "Met twee afgekeurde geleidehonden zou ik ook niet mobiel zijn. En een derde hond erbij is niet wenselijk en voor mij ook niet doenbaar. Xpencer komt daarom niet meer naar mij thuis.” De hond krijgt vermoedelijk een andere warme thuis bij mensen die rekening kunnen houden met zijn beperkingen. “Voor Xpencer komt het helemaal in orde. hij krijgt binnenkort vast een geweldige nieuwe thuis”, meent Kim Bols. “Wat mijn toekomst brengt, is ook voor mij nog een vraagteken. We zien wel of er weer een nieuwe hond op mijn pad komt of wie weet ook niet. Ik wil ook iedereen bedanken die mij heeft gesteund.”