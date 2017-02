Jeugdinitiatie veldrijden breekt alle records

Zware zandstroken, een drassig strand en pittige heuveltjes schrokken woensdag jongeren tussen zes en twaalf jaar niet af om massaal deel te nemen aan de jeugdinitiatie veldrijden van De Moedige Supporters. De jonge veldrijders mochten zelf het parcours van de Krawatencross verkennen.

"Er schreven in totaal 412 jongeren in. Dat is een absoluut record", zegt Jef Van den Broeck van De Moedige Supporters. "Misschien zit hier wel een nieuwe Wout van Aert of Sanne Cant bij."

Bondscoach Rudy De Bie en ex-wereldkampioen Erwin Vervecken reden zelf mee om de kinderen een hart onder de riem te steken.

Na afloop kreeg elke deelnemer een welverdiend verrassingspakket.