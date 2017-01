WK-koorts krijgt veldritfans te pakken

Lille - Haalt Wout van Aert op het WK veldrijden in Luxemburg zondag zijn tweede wereldtitel op rij binnen? De supporters van Wout van Aert zijn zondag opnieuw massaal op post in het parochiecentrum Sint-Pieter en in staminee De Crawaett in Lille.

De supportersclub van Wout van Aert is er alvast klaar voor en kijkt met veel vertrouwen uit naar het WK van zondag in het Luxemburgse Bieles.

"Onze supportersbus zit stampvol en we hebben nog heel wat kandidaten moeten weigeren", zegt Lorenz Vloemans van de supportersclub. "Omdat het WK niet heel ver is, zijn er ook een pak supporters die zelf met de auto naar ginder rijden."

De thuisblijvers zijn opnieuw uitgenodigd in het parochiecentrum Sint-Pieter in Lille. Daar staat weer een groot scherm waarop de wedstrijd bij de elite zondag om 15u live wordt uitgezonden.

Staminee De Crawaett op het Kerkplein in Lille, het clublokaal van De Moedige Supporters, staat een heel weekend in het teken van het WK veldrijden. Alle wedstrijden worden op een groot scherm uitgezonden. Als Sanne Cant zaterdag of Wout van Aert zondag wint, geeft de cafébaas een tournee generale.