Volleybalclub start feestjaar met supportersdag

Beerse - Volleybalclub BVMV Beerse pakt op zaterdag 21 januari uit met een supportersdag. Dat evenement is tevens het startschot van het feestjaar voor het 35-jarig bestaan van de club.

Sporthal 't Beerke in Beerse is zaterdag de locatie voor de tweede supportersdag van volleybalclub BVMV Beerse. Van 12.15u tot 's avonds staan heel wat volleybalwedstrijden op het programma. De hele dag staan alle spelers, trainers en scheidsrechter in de belangstelling. Er zijn ook prijzen met de ploegen met de meeste ambiance en er is een aanwezigheidstombola. Zaterdagavond start een volleybalfeest in de cafetaria.

De feestelijke supportersdag is ook de start van het 35-jarig jubileumjaar van de club. Dat gaat gepaard met een teerfeest op 11 februari en een uitstap op 1 mei naar De Efteling voor alle jeugdspelers. Tijdens het beachvolleybaltornooi staat een mini-tentoonstelling.