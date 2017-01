DeSpiegeling verhuist naar woonzorgcentrum Lindelo

Lille / Turnhout - Vlakbij het woonzorgcentrum Lindelo in Lille opende dinsdag het zorgethisch lab deSpiegeling van de verpleegschool Hivset uit Turnhout. Studenten uit de zorgopleiding en zorgverstrekkers uit de regio kunnen er zelf ervaren hoe het voelt om zorg te krijgen.

DeSpiegeling, het zorgethisch lab van Hivset, de school voor zorg- en verpleegkunde in Turnhout, was sinds juni 2013 ondergebracht in het AZ Turnhout, Campus Sint-Elisabeth, maar verhuisde tijdens de kerstvakantie naar Lille. DeSpiegeling palmt een gebouw in vlak naast het woonzorgcentrum Lindelo op Heiend in Lille. Dat gebouw deed eerst dienst als rusthuis voor enkele kloosterzusters, daarna als dagopvangcentrum voor ‘t Margrietje en de voorbije twee jaar als cafetaria en kantoorruimte.

“We wisten dat we in het AZ Turnhout slechts voor een tijdelijke periode terechtkonden”, vertelt Daniël Leeten, directeur bij Hivset. “We hebben, met steun van de provincie, 80.000 euro geïnvesteerd in de verhuis naar Lille. Hier hebben we aparte kamers en kunnen we realistische sessies geven. Niet alleen studenten uit de zorgopleidingen, maar ook professionele zorgverstrekkers als leerlingen uit de secundaire scholen kunnen zich hier laten ‘spiegelen’. Dit zorgethisch lab is uniek in onze provincie. Er komen mensen van Linkeroever tot Limburg over de vloer.”

