Vuurkorven brengen sfeer op Kerkplein

Inwoners van Beerse genoten zaterdagavond volop van de gezelligheid en de warmte op het Kerkplein van Beerse. Daar vond de kerstboomverbranding in een nieuwe formule plaats. De kerstbomen gingen niet meer in de fik maar verspreid over het plein stonden vuurkorven. De verscheidene wijken boden in kraampjes allerlei dranken en hapjes aan. Het nieuwe initiatief lokte honderden inwoners door het winterse weer naar het centrum.