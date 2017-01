Brug 4 in Beerse gaat op dinsdag 17 januari dicht wegens herstellingen. Foto: RR

Beerse - NV De Scheepvaart voert op dinsdag 17 januari herstellingen uit aan brug 4 over het kanaal in Beerse. De brug is dinsdag een dag afgesloten voor het verkeer.

Medewerkers van NV De Scheepvaart herstellen dinsdag de vloer van brug 4 over het kanaal Dessel-Schoten. Die brug maakt de verbinding tussen Opstal en Oosteneinde in Beerse.

De brug is hierdoor dinsdag de hele werkdag, tussen 8u en 17u, afgesloten voor het verkeer. Automobilisten moeten een lokale wegomlegging volgen.