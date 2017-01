Kempense peuter Hailey (1) lieveling op set van 'Familie'

Hailey Peeters en haar mama Caroline voor hun tv in Wechelderzande. De peuter figureert in de soap Familie. Foto: Bart Van den Langenbergh

Nog maar zestien maanden oud is ze, maar Hailey Peeters is nu al het lievelingetje op de set van de VTM-soap 'Familie'. De blonde peuter uit Wechelderzande (Lille) geeft gestalte aan Mila, het dochtertje van Guido Van den Bossche en Emma Verdonck.

Vanaf 20 februari duikt Hailey Peeters uit Wechelderzande in Familie op als Mila Van den Bossche. Al zeker tot eind maart is de peuter twaalf keer op het scherm te zien aan de zijde van de 'Familie'-acteurs.

De rol van Guido Van den Bossche wordt sinds september vertolkt door Vincent Banic (28), die op zijn beurt Jelle Florizoone verving. Bab Buelens (22) speelt zijn vriendin, tevens de mama van Mila. Hailey heeft al enkele draaidagen achter de rug en werkt heel goed mee.

“We hebben haar ingeschreven via een website waarop figuranten werden gezocht”, vertelt mama Caroline Verbraeken (29). “De eerste keer dat we haar inschreven, werd ze niet geselecteerd omdat ze te jong was. Na de tweede keer kregen we bericht dat ze wél uitgekozen werd. De eerste stap was de kennismaking met de acteurs van 'Familie'. Die verliep heel vlot.”

