Fans Wout van Aert kuisen 25 vaten bier

Wout van Aert deelt zelf pintjes uit aan zijn trouwe fans in Lille. Zij hebben zondag goed hun best gedaan. Foto: Mia Uydens

Lille - De supporters van Belgische kampioenen veldrijden Wout van Aert en Sanne Cant hebben zondag in het parochiecentrum in Lille 25 vaten bier gekuist. Het feest duurde tot half twee 's nachts.

Ongeveer 500 fans woonden de viering van de Belgische kampioenen veldrijden bij in het parochiecentrum Sint-Pieter in Lille. "Alles is vlot en zonder incidenten verlopen. Om 1.30u 's nachts hebben we de zaal gesloten", zegt Lorenz Vloemans van de supportersclub van Wout van Aert.

Zondag moesten er in totaal 25 vaten bier aan geloven. Ter vergelijking: toen Wout in 2016 wereldkampioen werd, dronken de supporters in Lille 38 vaten bier leeg. En toen hij in 2016 zijn eerste Belgische titel behaalde, werden in Sint-Pieter twintig vaten soldaat gemaakt, maar toen vond het kampioenschap zelf op De Lilse Bergen plaats.

De kampioen schonk zijn supporters zondagavond nog twee vaten bier. "Wout heeft zelf ook genoten van het feest. Nadat hij in de zaal werd gevierd, is hij nog tot 23u gebleven", vertelt Lorenz Vloemans. Op zondag 29 januari hopen de supporters opnieuw te kunnen feesten tijdens het WK veldrijden dat in Luxemburg plaatsvindt.