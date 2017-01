Dieven vernielen deur Casa N°7

Dieven pleegden een mislukte ramkraak op de winkel Casa N°7 op de Nieuwe Kaai in Turnhout. Foto: Bart Van den Langenbergh

Turnhout - Dieven gooiden zondag om 1.30u een kassei door de glazen deur van de rook- en drankenspeciaalzaak, dagbladhandel en espressobar Casa N°7 op de Nieuwe Kaai in Turnhout. Omdat het alarm in werking trad, zijn de daders gevlucht.

De politie kreeg zaterdagnacht een melding van een poging tot ramkraak in de winkel Casa N°7 op de Nieuwe Kaai in Turnhout. Onbekenden hadden met een kassei de glazen deur van de rook- en drankenzaak, espressobar en dagbladhandel stuk gegooid. Het alarm van de zaak trad onmiddellijk in werking, waardoor ook de winkel vol rook werd gespoten. Dat heeft de inbrekers afgeschrikt. Zij zijn gevlucht zonder buit.

Het gat in de deur werd dichtgemaakt met een houten paneel.