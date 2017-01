Speeltuin verwelkomt 500ste bezoeker

Beerse - De sportdienst van Beerse verwelkomde vrijdagochtend de 500ste bezoeker van de overdekte speeltuin in de sporthal van 't Beerke.

De overdekte speeltuin in de sporthal is samen met de waterspeeltuin in het zwembad een groot succes tijdens de tweede week van de kerstvakantie.

Vrijdagochtend mocht de sportdienst de 500ste bezoeker van de tijdelijke binnenspeeltuin verwelkomen. Daan en Heleen uit Beerse werden verrast met een cadeaubon en een zwemzak. Zij kregen deze prijs overhandigd van de huismascotte Baboe.